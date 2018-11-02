〈南部〉「20年改變」短片 老高雄人超有感

2018-11-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕廿年來高雄的改變，你看得到嗎？高雄市研考會特別製作一支短片，網友看了相當感動，感嘆為了一場選舉，把這幾年高雄的轉變抹煞，太不公道了。

許立明︰從重工業城往宜居邁進

高雄市代理市長許立明表示，高雄從一個重工業城市，往宜居、經濟多元、產業結構活潑的方向前進，或許走得不夠快，但非常努力，要讓高雄變得更好。

愛河從臭水溝變風光明媚

影片一開始秀出「還記得廿年前的高雄嗎？那時候愛河是條臭水溝」，並搭配當時髒舊的照片，接著秀出如今愛河風光明媚的景色，形成對比。

駁二從廢倉庫變藝文聖地

廿年前的駁二，曾是廢棄倉庫，如今則是南部最大的藝文聖地。高雄港口也是另一個世界，當時高雄市民無法親近高雄港，如今亞洲新灣區的重大建設陸續完成，發展指日可待。

影片中強調，高雄以往產業只能靠重工業，如今有更多選擇，觀光、郵輪、遊艇、半導體、體感數位、電競、會展，「高雄，我們一直向前」。

高雄款上架 已近七萬人次觀賞

影片昨中午在「高雄款」臉書粉絲專頁上架，截至晚間，已有近七萬人次觀賞，網友好評不斷，有人說：「高雄人最有感，這幾年市府的努力大家有目共睹，為了一場選舉，把這幾年高雄的轉變抹煞，太不公道了。」

網友感動 市府努力有目共睹

還有網友說：「學生時代就住在高雄，從小到大看著高雄逐漸進步成長。從愛河不臭了，文化中心周遭黑欄杆拆了，到捷運通了。看到自己家鄉被抹黑成這樣，真的很生氣。」

另有網友也說：「記得廿年前的高雄是又髒又臭，還沒到愛河就聞到臭味，這是老高雄人都知道的記憶，請看看現在的高雄是如何的進步。什麼又老又臭、什麼北漂，真是無言。」 但也有網友有不同看法：「很美沒錯，但很多根本的問題沒解決，空污、工作機會、低薪、人口外流。」