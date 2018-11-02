〈台北都會〉《選情分析：新北市第五選區中和區》綠拚全壘打 藍搶攻3席

2018-11-02

記者翁聿煌／特稿

新北市議員第五選區（中和區）應選六席，共有十人參戰，四位現任議員爭取連任；在政黨分布上，國民黨、民進黨各提三人，還有無黨籍、時代力量及新黨四人角逐。綜合評估，有國、民兩黨奧援或現任的七人較被看好，選況暫呈「七搶六」，另外三位新人正加緊衝刺。

民進黨三位選將是林秀惠、張維倩、張志豪，林秀惠曾任議會黨團總召集人，她扎根基層、爭取建設表現佳；現任議員張瑞山交棒給女兒張維倩參選，她主打婦幼專業律師，有父親的強力拉抬；張志豪曾任民進黨發言人，形象清新擁有知名度、戰鬥力強，並獲得立委江永昌支持。

今年選戰，民進黨承受中央執政、改革的大環境包袱，三位綠營候選人戰得辛苦，還有無黨籍、時代力量選將瓜分票源，三席能否全壘打仍待觀察。

國民黨陳錦錠、邱烽堯爭取蟬聯，金瑞龍捲土重來。陳錦錠與丈夫、前立委張慶忠深耕基層、服務滇緬華僑、新住民，實力雄厚；邱烽堯是前中和市長邱垂益之子，延續父親經營地方的責任並擔任義消分隊長，表現可圈可點。

金瑞龍在本屆議員選舉以些微票數落敗，他與擔任里長的妻子陳美華持續關心地方事務，這次再披戰袍爭取勝選。

無黨籍現任議員游輝宂是前中和代表會主席游象賢之子，基層戰力雄厚，連任之路較被看好。

時代力量的張祐銓、新黨的蔡明璋、無黨籍的蔡宗霖，三人在藍、綠兩大政黨夾擊中奮戰不懈，必須加倍努力。