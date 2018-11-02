〈台北都會〉三重場子冷？ 蘇貞昌：禁不起檢驗 侯友宜：滿滿熱情

2018-11-02

〔記者俞肇福、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜日前在三重區舉辦里長、鄰長造勢大會，民進黨立委段宜康在臉書PO出一段現場影片，台上高喊「侯友宜凍蒜」，但台下的里長、鄰長反應「冷靜」。民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天嘲諷說，靠行政資源或權勢運作的場子沒有感情，虛張聲勢禁不起檢驗；侯友宜反駁說，當天到場的一百多位里長、近兩千位鄰長，讓他感受到滿滿的熱情。

蘇：靠行政資源運作 沒有感情

侯友宜在十月三十日直搗綠營票倉三重區，爭取里長、鄰長支持，三重區共有一一九里、二五五五鄰，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，三重區的里長幾乎全員到齊，連民進黨籍的里長也來了三、四人，鄰長更有一千多人到場，氣氛非常熱烈。

但段宜康在臉書PO出一段影片，台上高呼「侯友宜凍蒜」，但會場後方的觀眾反應「冷靜」，許多人沒有跟著激情呼喊口號，坐在椅子上且面無表情；段宜康酸說，「你們這些被動員來的人，很不敬業吔！」「侯友宜怎麼不找我去？我去了，至少會幫忙喊一喊呀！」

蘇貞昌表示，大家都知道，光靠行政資源或用權勢去運作來的場子，其實是沒有感情的，感情不能勉強，虛張聲勢禁不起檢驗，從影片裡看得清清楚楚。

侯：和支持者一條心站在一起

侯友宜在另一個場合回應說，非常感謝當天到場的一百多位里長、近兩千位鄰長與里民站出來力挺，大家爭先恐後跟他合照，他相信當天在場的人都能感受到滿滿的熱情，三重區的支持者就像他的家人一樣，都有相同的成長背景、從中南部北上打拚，「我跟他們完全沒有隔閡，一條心站在一起」。

另外，民進黨秘書長洪耀福表示，根據民進黨在十月中旬的民調，蘇貞昌只差侯友宜○‧二％，蘇說，民調是看趨勢，真正的民調在市場、在街頭，他從民眾眼神露出的期待、握手的力道，感受到非常強烈的支持，這騙不了人。

侯友宜說，民調參考就好，他的民調領先，很擔心支持者因此心生鬆懈、缺少投票的動力，他會繼續跟市民緊緊握在一塊，支持者把票投出來才是真的。