〈台北都會〉華中橋水快匝道通車 中和到萬華省10分鐘

2018-11-02

〔記者翁聿煌、黃建豪／綜合報導〕歷經近兩年施工的台北市端「華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程」，昨天通車啟用，台北市政府及關心此案的新北市籍立委江永昌表示，從新北市中和區往台北市萬華區，可直接從華中橋增設的匝道銜接水源快速道路，不需再經過富民路匝道，大約節省十分鐘車程，並降低富民路周邊塞車問題。

提早啟用 降低富民路周邊塞車

據了解，這項工程原本預定十一月底完工啟用，但今年底適逢選舉，相關單位「高效率」地趕在十月底就完工，昨天邀請台北市長柯文哲、立委江永昌、林昶佐等人剪綵，由於對中和區民眾交通幫助很大，各黨派人士都「很有默契」樂見提早啟用。

這項工程斥資四億九千萬元，北市府工務局新建工程處指出，跨越新店溪的華中橋是新北市中和區連接台北市萬華區唯一橋梁，通車至今已四十二年，以往由新北市往台北市方向，通常要經過華中橋再利用富民路底的匝道進入水源快速道路，通往公館、建國高架橋或新店等地，但因為富民路緊鄰萬大第一果菜市場及漁產批發市場，人車眾多導致富民路交通壅塞。

新工處從二○一五年十二月起辦理華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程，增設一條長七五五公尺、車道寬五．五公尺的單一配置車道，可由華中橋直接開往水源快速道路，原本的機車路線也在今年六月改建長二八○公尺的引道，避免汽機車爭道。

江永昌表示，他曾建議將機車道再放寬，讓騎士在轉彎時有較大空間，但工程單位並未採納，雖然改建後的機車道並未增加交通事故，但他會持續和台北市政府溝通，爭取再增設往西匝道銜接水源快速道路，讓新北民眾有更便捷的交通路網。

江永昌說，華中橋的台北市端由台北市府管轄，中和端是新北市府管轄，台北市整建華中橋時，連帶新增匝道、人行道、自行車道、隔音牆等，並將路面翻新，希望新北市府也能將中和端的人行道、隔音牆一併整建，讓整條華中橋的視覺效果煥然一新。