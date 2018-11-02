〈北部〉暖冬遊上路 花蓮419家業者加入

2018-11-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局「前進宜花東‧高屏暖冬遊」方案昨上路，宜蘭、花蓮、台東、高雄及屏東等縣市，共計六百多家旅宿業者參與，其中花蓮占多數，四百一十九家業者共襄盛舉，翰品酒店花蓮等九家飯店還一連五天前進台南參加寶可夢活動，預計搶攻廿萬玩家市場，行銷花蓮觀光。

觀光局挹注九千五百萬元推出暖冬遊方案，鼓勵民眾十一月起至年底，在週日至週五期間，入住花東高屏參與方案旅宿，在自由行住宿優惠方面，每房最高補助一千元，六十歲長者還加碼至一千五百元。另補助交通費用每房最高一千元。團體旅遊二天一夜以上也有補助，每家旅行社以補助十團為限，刺激國旅市場。

花蓮目前共有四百一十九家旅宿、飯店業者配合觀光局加入補助方案，其中翰品酒店花蓮、花蓮美侖大飯店更主動提供每日限量住宿優惠，同樣可再搭配一千元至一千五百元的住房補助，換算下來，入住五星飯店一晚，約享三折優惠。

9飯店參加台南寶可夢活動

花蓮縣觀光旅館商業同業公會昨起至五日，還組團到台南市參加寶可夢活動，九家飯店業者同時祭出優惠方案，搶攻廿萬玩家市場，盼能大力推廣花蓮產業，讓玩家看見花蓮熱情，以行動支持旅遊花蓮。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長唐玉書說，歷經普悠瑪事故後，十至十二月是花蓮觀光業淡季，感謝政府美意，相信旅遊補助能有相當助益，但補助畢竟短期，台灣市場有限，建議政府能提出長期觀光推展策略，導入更多國際觀光客源。

她強調，寶可夢《Pokémon GO》自二零一六年推出以來，已創下累計高達十八億美元收入，台南昨起舉辦寶可夢抓寶活動，吸引全台抓寶迷與會，附近飯店已一房難求，花蓮太魯閣晶英、遠雄悅來、美侖、亞士都、煙波、理想大地、福容、蝴蝶谷度假村及翰品酒店花蓮等組團參加，希望行銷花蓮觀光吸引更多遊客朝聖，引入新類型的經濟活水。