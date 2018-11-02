〈北部〉變更宜蘭、羅東都計 107公頃土地重新開發

2018-11-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府啟動全縣十九個都市計畫通盤檢討，其中變更宜蘭、羅東都市計畫（公共設施用地通盤檢討），可望在本月底獲縣府都市計畫委員會審查通過，十二月初送內政部審查，兩案共有一○七公頃土地重新開發，希望把未使用的公共設施保留地還地於民。

月底可望通過都委會 12月送內政部

監察院在五年前行文各級都市計畫權責機關，指部分都市計畫公共設施保留地劃設後，長達三十至四十年沒有徵收開發，嚴重傷害人民財產權，對此提案糾正，內政部要求各縣市政府，針對各都市計畫地區公共設施用地專案通盤檢討。

宜蘭縣政府二○一四年編列預算，隔年啟動全縣都市計畫通盤檢討，全縣十九個都市計畫占地兩百八十四公頃，經過清查，訂於本月底通過變更宜蘭、羅東都市計畫，再送交內政部審查。

50%還給地主 50%作公共設施

兩案如果通過法定程序，未徵收開發的公共設施保留地將重新規劃，五十％還給地主，五十％另作規劃，轉為真正的公共設施用地，作為公園、停車場或廣場等公共設施開發之用。

縣府建設處指出，宜蘭縣許多公共設施保留地，長年未實質開發而閒置，或不符土地使用目的情況，舉例來說，宜蘭市綠九市場屬於公共設施保留地，預計開發成公園，至今仍是市場，經都市計畫通盤檢討，要還給地主，找其他公有土地建公園。

建設處指出，公共設施保留地價值較低，變更後還給地主，土地價值勢必提高，避免交易轉手，導致不當利差，決定只歸還一半，以符合公平性。