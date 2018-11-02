〈北部〉林智堅推停車場新生計畫 擬再建8座

2018-11-02

〔記者洪美秀、王駿杰／竹市報導〕爭取連任的新竹市長林智堅昨天發表「停車場新生計畫」政策，他說，市府近四年已完成九座公有停車場再生改善，並新增九座停車場，未來會再蓋八座新停車場，增加三千五百個停車格，讓市民停車更方便，享有百貨公司級停車環境。

未來可增三千五百個車格 停車更方便

林智堅表示，過去新竹市公有停車場環境糟糕，地坪破損、光線不足，還經常漏水，空氣悶熱，讓民眾不敢使用，市府三年前啟動停車場再生計畫，改善九座停車場的環境，加以美化，空間及廁所變明亮， 動線良好、指引明確，並建置車牌辨識系統，貼心設有婦幼友善車位， 離出入口較近，讓帶孩子出門的媽媽減少找車位的時間。市民很有感，使用意願提高。

林智堅說，市府另新建九座停車場，其中將軍村、科學園路一六二巷、風情海岸及漁人碼頭、勞山新村停車場以及南大路機車停車場、後火車站機車第二停車場，都已完工啟用，竹光國民運動中心和南寮運動公園停車場，近期也即將啟用。

林智堅指出，未來將再向中央爭取經費新建八座停車場，包括關埔國小、新竹棒球場、總圖書館、國際展演中心、光復路園道五停車場與生命紀念園區第二停車場以及西大路、慈雲路停車場立體化，將增加三千五百個停車位。

鐵路地下化 謝文進、許明財都納政見

另一方面，無黨籍新竹市長候選人謝文進昨也推出交通政見，指市府大車站計畫無法消除市區阻隔，促進整體發展，當選市長後將積極推動鐵路地下化，土地開發及增值利益由市府、台鐵局及市民共享，增加市庫收入，並拆除沿線陸橋，美化市容景觀，活絡商業發展。

市府回應，為彌平前後站發展落差，參考國外案例推出大車站計畫，打造結合交通、休閒、遊憩的前、後站跨站平台，目前辦理可行性研究，已到期中階段。

國民黨新竹市長候選人許明財則說，他所提出的「一帶二心三連結」建設政見主軸，有非常詳盡的鐵路地下化計畫，成本比高架化多一些，但因都市土地價值高，經濟效益優於高架化。