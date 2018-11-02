〈北部〉龜崙嶺鐵道橋遺構 桃園市府︰修復計畫完成

2018-11-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長候選人朱梅雪、市議員候選人牛煦庭昨天連袂到市府廣場陳情，抗議文化局雖然將「龜崙嶺鐵道橋遺構」指定為市定古蹟，卻未善盡保護責任，導致古蹟淪為廢墟；文化局則發出新聞稿表示，已經完成古蹟調查研究暨修復計畫，民眾可以透過局網下載，瞭解桃園的文化資產現況。

剩橋拱基座 被質疑周遭堆滿廢棄物

朱梅雪說，「龜崙嶺鐵道橋遺構」只剩下橋拱基座，上方是省道台一甲線，民眾可從龜山區東萬壽路一段六三四巷進入，這是清朝劉銘傳期間所建，極具歷史意義，於二○○八年指定為市定古蹟。但走訪現場才發現，古蹟沒有規劃入口、安全便道與指示牌，還要借道私人工廠、徒手攀爬才有辦法進入；而周遭被堆滿廢棄物、垃圾與碎玻璃，溪流旁甚至看見暗管排放污水。

朱梅雪表示，市長鄭文燦兩年前曾允諾改善，然而兩年過去仍不見改善甚至惡化，呼籲鄭文燦兌現承諾，把龜山的文化找回來。牛煦庭表示，龜山龍壽地區不僅有「龜崙嶺鐵道橋遺構」，還有乙未抗日古戰場遺跡，市府推動「一鄉一特色、一村一亮點」，這些都是龍壽地區的特色、亮點，若是保存、規劃得宜，可為地方找到新的活動。

市府︰周邊維護不易 請權管單位改善

文化局指出，「龜崙嶺鐵道橋遺構」橋體由公路總局第一區養護工程處中壢工務段進行保養、檢測及維修，龜山區公所進行野溪清疏事宜。因道路下方有鄰山坡地塔寮坑溪經過，古蹟周邊環境維護不易，已函請權管單位進行改善。後續由龜山區公所協調水務局後，規劃進行環境巡查及塔寮坑溪清疏，以維護溪流暢通。