〈北部〉鐵粉搖滾趴 12.1蕭敬騰、陳昇開唱

2018-11-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園鐵玫瑰音樂節」堪稱桃園年度規模最大的音樂盛事，今年壓軸登場的「鐵粉搖滾趴」，將於十二月一日在桃園高鐵站前廣場登場，市府秘書長李憲明昨出席宣傳記者會公布卡司，將由蕭敬騰領軍的「獅子合唱團」及陳昇的「新寶島康樂隊」等十組音樂人輪番上陣。他笑稱，雖然陳昇年紀大了點，但也很受年輕人喜愛，更自曝也是陳昇的「鐵粉」，希望民眾不要錯過年底的「鐵粉搖滾趴」。

李憲明表示，市府自升格後更有系統地舉辦音樂活動，也積極培育年輕樂團，邁入第四年的「桃園鐵玫瑰藝術節」，在業界已經小有份量；而文化局不僅舉辦「地景藝術節」等文化活動，同時也把音樂引進桃園，今年邀請到「獅子合唱團」，更是樂團成軍以來首度到桃園開唱。

10組音樂人 輪番熱唱6小時

今年演出卡司包括「獅子合唱團」、「新寶島康樂隊」、「脫拉庫」、「宇宙人」、「鼓鼓」呂思緯、「Erika」、「化學猴子」、「夕陽武士」，及二○一八熱音賞高校組冠軍「未」、二○一八熱音賞社會組亞軍「LonelyElmo」共十組音樂人，從下午四點起連續熱唱六小時，全程免費、自由入場。活動當天下午三點起，還有文創美食市集、手作體驗及集章好禮等多項活動。

客語金曲歌王羅文裕 11.9開講

除了十二月一日舉辦的「鐵粉搖滾趴」，李憲明表示，十一月九日也將邀請客語金曲歌王羅文裕，以「客語歌曲的創新之路」為題，在桃園展演中心進行音樂講座，歡迎民眾自由參加；此外，十一月十日及十一月廿四日分別有「拍謝少年」及「神棍」樂團的小型售票演唱會，也希望民眾以實際的購票行動鼓勵優秀的團體。「桃園鐵玫瑰音樂節」活動詳情可上官網及臉書粉絲專頁查詢。