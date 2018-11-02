〈北部〉通霄休耕田花海今年停辦 民嘆可惜

2018-11-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近十餘年來，苗栗縣通霄鎮公所在轄內二期稻作休耕田，播種向日葵、波斯菊等綠肥植物，並辦理「通霄花海」活動，成為地方年度重要盛事。但因中央停止補助種子，鎮公所考量鎮庫有限，今年決定停辦，讓不少人大嘆可惜，直說公所浪費可以推廣觀光機會。

上百公頃 曾入選十大景觀花田

通霄鎮公所過去都會向中央與苗栗縣政府申請補助田青種子，撒在二期休耕稻田，待花開綻放時，鎮內田間可見向日葵或波斯菊等壯闊花海景觀，此美景於二○○八年還曾入選「十大景觀花田」，成為外地遊客到通霄遊玩「季節限定」的必賞景點，公所也結合農特產促銷等辦理相關活動。

公所：中央沒補助 花海難掌握

但通霄鎮公所表示，由於種子灑下後花期難以控制，加上每塊休耕田地力不一，花海生長狀況也不同，無法掌握花海狀況，加上中央停止補助「休耕與地方觀光結合」相關作業規範，不再補助種子，採購花海所需種子須不少經費，決定停辦。

對此，苗栗縣政府農業處農務科表示，過去通霄花海由中央補助一半、縣府補助一半，雖中央今年停止補助，但縣府還是有提供通霄鎮公所款項約五十萬元購買種子的補助申請經費，只是公所稱因中央於三、四月間停止補助，公所作業不及，也取消向縣府申請。至於中央為何停止補助？縣府也不甚了解。

鎮民指出，過去每年通霄花海盛開時節，包括台一線通霄隧道北向、一二一線城北里沿線、苗四十八線都有不少花朵綻放，呈現「數大便是美」的美感，也有不少民眾開車前往賞花拍照，人潮甚至比許多公所舉辦的活動多出許多。

有鎮民納悶，鎮公所每年有上億元的台電回饋金，卻無法自費，也大嘆公所的欠妥考量，讓地方失去了推廣觀光的大好機會。