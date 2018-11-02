〈中部〉盧秀燕再批空污 市府︰胡任內中火全開

2018-11-02

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天舉行「RAP挺燕新歌和社福懶人包CF發表會」，盧再提發放爺奶顧孫津貼等政見，受訪時並說，台中火力發電廠在台中三十多年，但過去沒有空污，還說因雙北電力不夠才需「中電北送」；市府反駁中火啟用後年均燒煤約一千八百萬噸，對空氣造成一定污染，胡市長任內甚至「火力全開」，盧說法悖離事實。

盧秀燕說，中火在台中已經三十多年，但過去沒有空污，那是因為發電都限在區域使用，質疑是民進黨的能源政策錯誤，才造成超額發電；並說依據民進黨政府發布的資料，雙北一年缺一百二十三億度電，那電力從何而來？認為當然是「中電北送」，質疑林佳龍中電無法北送的說法。

市府環保局長白智榮表示，中火啟用後年均燒煤約一千八百萬噸，對空氣造成一定污染，二○一四年胡志強市長任內燒煤一八三九萬噸，更是十部機組啟用後最大量，是名副其實的「火力全開」，直到林市長上任後才進行嚴格管制，除大砍五百萬噸生煤量，還要求降載減排。

至於「中電北送」問題，在市府管制下，中火已減煤五百萬噸，加上彰化的台化公司發電也停產，今年中彰投地區發電量不夠四十億度，中部電力已不夠用，哪有能力再北送？

白智榮並說，依據環保署監測數據，台中PM2.5年均濃度，從二○一一年的每立方米卅四．八微克，降到今年一到十月剩十八．八微克，空氣品質已經明顯改善，何時空污才嚴重？數據會說話。