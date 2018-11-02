〈中部〉台中州廳升級 將變身國美館園區

2018-11-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中知名地標、市定古蹟台中州廳將轉型升級為國家級藝術場館，變身為「國立台灣美術館台中州廳園區」。

作台灣近現代美術專屬展場

文化部長鄭麗君昨與台中市長林佳龍簽署台中州廳園區合作意向書，規劃台中市將台中州廳修復後，由文化部指定國美館設置國美館台中州廳園區，未來將從現有環保局、都發局辦公室轉型作台灣近現代美術專屬展場。

台中州廳創建於日治大正二年（一九一三）年，作為台中廳的辦公廳舍，因具高度保存意義及近代建築史的研究價值，台中市政府二○○六年指定為市定古蹟；台中州廳原本是台中市政府所在地，台中市升格遷往新市政大樓後，原空間留作環保局等辦公室。

林佳龍說，上任後一直在思考如何善用歷史空間，尋覓多年，終於幫台中州廳找到完美的結合對象。

鄭麗君指出，國美館台中州廳園區未來將作台灣近現代美術專屬展場、舊市議會設置國家級攝影機構，另將增建國家級藝術檔案中心。

順天美術館收藏將來展出

此外，順天堂藥廠創辦人許鴻源家族兩代長達半世紀致力收藏日治時期到戰後的台灣美術品逾六百件，原收藏在美國爾灣順天美術館，決定捐贈文化部，未來將在國美館台中州廳園區展出；昨日順天美術館館長陳飛龍象徵性自美國帶回台灣前輩藝術家廖繼春作品「淡水遠眺」遞交給鄭麗君，象徵珍貴收藏品將「回家」。

修復工程明年四月展開

台中市文資處表示，預計明年四月展開台中州廳修復工程，工程為期兩年，屆時交由國美館代管營運，由國美館接續相關規劃。