〈中部〉全國首座 外埔生質能源廠試運轉

2018-11-02

〔記者歐素美／台中報導〕外埔綠能生態園區整建完工，昨舉辦試運轉祈福典禮！市府表示，這是全國首座生質能源廠，園區內的環境教育中心透過探索步道與外埔環保生態公園串連，建構出融合自然生態及綠色電能科技的多功能環境教育園區。市長林佳龍說，外埔綠能生態園區不僅是具有經濟規模的綠能產業，更朝向環境教育發展，創造環保、農民、經濟發展等多贏局面。

結合環教 綠能生態園區完工

林佳龍表示，外埔綠能生態園區將原本鄰避的堆肥場活化再利用，打造全國最大的綠能發電廠，透過廚餘厭氧及稻稈氣化發電雙核心綠能技術，將生廚餘及稻稈加以利用，有效落實循環經濟的理念，盼在地民眾支持，讓園區成為示範場域。

投入6億 以稻稈生廚餘發電

環保局長白智榮指出，外埔綠能生態園區以ROT（整建、營運、移轉）方式引進禾山林綠能股份有限公司，投入六．三億元整建廠房及設備，中央並分年補助五億元，其中三億用於建置稻草、廚餘等收運系統，兩億元補助沼渣、沼液等副產品去化。

下月起分區發送回收專用桶

為鼓勵市民參與，配合廠區運轉，市府共挹注約一億元資金採購生廚餘回收專用桶「綠圓寶」，將從十二月三日至明年四月底止，分區分階段配送給全市九十七萬戶使用。

白智榮說明，未來園區正式營運後，每年可發電約三千三百七十七萬度，提供近萬戶一年用電，每年可減少的二氧化碳排放量相當於七座台中都會公園，並透過大規模稻稈回收進行綠能發電，預估每公噸稻稈發電量約五百度電，售電收入每噸約兩千元，每公噸稻稈收購費為一千元，除提供廠內運作所需，也可增加農民收益，且售電收入也會回饋當地。

環保局表示，花博期間及展期結束後的花卉殘渣、稻稈等農業資材也將回收至廠內，進行氣化發電。