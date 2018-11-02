〈中部〉涉買票 二林鎮長候選人樁腳被收押

2018-11-02

〔記者陳冠備／彰化報導〕距離投票不到一個月的時間，彰化檢警昨天查獲一名陳姓樁腳涉嫌以紅包袋裝現金三千元，為二林鎮某鎮長候選人買票，目前已有五人坦承收賄，檢方認為陳姓樁腳有串證之虞，向院方聲請羈押禁見獲准。由於這起賄選案亦是彰化縣首起鄉、鎮、市長級賄選，有無更多人收賄，專案小組持續擴大偵辦。

一票3千元 5人坦承收賄

彰化地檢署指出，二林鎮有位力挺某鎮長候選人的陳姓樁腳（七十歲）近日頻頻以現金向里民行賄，尋求投票支持該名鎮長候選人，涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」，此案是縣內首起鄉鎮級首長賄選，檢方格外重視，指派檢察官林裕斌指揮芳苑分局、彰化縣調查站、中機站偵辦見時機成熟，由主任檢察官吳宇軒率領警、調人員搜索陳姓樁腳住處，查扣現金九千元、名單、電話簿、紅包袋等證物，並傳喚陳姓樁腳及十多位選民到案說明。

陳姓樁腳坦承以每票三千元買票，選民中有五人坦承收賄，其中三人交出賄款，另二人表示收到後就立刻退回，選民在偵訊後都請回。陳姓樁腳遭羈押時一度表示身體不適，身體好轉後已回地檢接受偵訊，羈押禁見獲准。

這次二林鎮長共計三人參選，全都無黨藉登記，陳姓樁腳雖坦承買票，不過是主動幫忙還是受候選人之託，目前檢方還在釐清中。