〈中部〉溪頭自來水 首期工程完工

2018-11-02

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉和雅、內湖兩村自來水供水延管工程，歷經三年來努力，第一期工程終於完工，並於一日舉辦落成典禮，不但一圓地方民眾想要飲用自來水的夢想，也為「溪頭特定風景區全面供應自來水計畫」往前推進一大步！

溪頭擁有豐富森林資源與生態環境，除了觀光飯店、旅宿、餐飲店林立外，還有內湖、和雅兩村近二千位居民，儘管吸引絡繹不絕遊客，但卻苦無自來水可飲用。

和雅、內湖兩村埋管

溪頭特定風景區全面供應自來水計畫區分近程、中程、遠程三個目標，近、中程目標以「鹿谷鄉和雅、內湖兩村自來水供水延管工程」為主，除了埋設長達五千多公尺的管線，也施設四處加壓站及蓄水池，另設有排氣閥十五座、消防栓三座、電動抽水泵八座等多項設備，採「由下往上送」模式，從鹿谷淨水場高壓加水供應上述兩村一六八戶居民飲用。

溪頭規劃設置淨水廠

而遠程目標則是在溪頭再設置一座淨水廠，台大實驗林管處目前也同意配合提供用地，屆時完工，供水模式將調整為「由上往下送」，除了節省發電輸送等成本，也可達到互補作用，避免因設施故障無法供水的問題發生，整個工程經費合計一億三千多萬元，其中，第一期工程經費約六千四百多萬元，每日供水量可達九百公噸。

南投縣長林明溱示，縣府向經濟部水利署爭取自來水用戶設備外線二百萬元補助經費，住家用戶距離主幹管二十公尺以內，免收埋設接管費，逾二十公尺的用戶，則須負擔三分之一費用，另三分之二由縣府負責，且即日起迄明年一月二十日止，也免收管線路修費，請居民把握機會儘速向自來水公司申請用戶接管。