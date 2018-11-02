〈中部〉中捷延伸鹿港 交部︰已在評估

2018-11-02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕搭捷運到鹿港小鎮不是夢？交通部長吳宏謀昨天到鹿港下鄉考察時強調，台中捷運綠線延伸到彰化、鹿港、和美，都已經在啟動了，雖然要想完成需要時間，但若是現在不做的話，永遠都是零！

台中捷運綠線延伸到彰化市的部分，目前已納入前瞻建設，而彰化縣政府在中捷延伸到彰化市之後，再爭取延伸到鹿港與和美，上個月獲得中央補助經費，正在辦理中捷鹿港線的可行性評估研究。吳宏謀表示，鹿港路網如果更完善，就可以吸引更多人留下來玩，也可以到彰化其它景點觀光。

縣府規劃兩方案

縣府工務處長林漢斌在簡報時指出，捷運延伸鹿港線的路線規畫，目前有兩個方案，第一是沿著彰鹿路行駛，第二是採昔日鹿港五分車的台糖舊鐵道路線，行經打鐵厝產業區再進入鹿港市區，終點站與鹿港轉運站採共構方式興建。而在規畫捷運的同時，鹿港聯外道路與智慧引導系統也都在推動建置中。

縣長魏明谷指出，交通建設不是在變魔術，需要時間來進行土地徵收與規劃建設，以捷運延伸到鹿港來說，首先從台中先延伸到彰化，然後再延伸到鹿港，先打造公路運輸系統，再有打造捷運。

立委促速度加快

對於捷運到鹿港、和美一事，立委王惠美也表示，希望行政效率能夠提升，速度加快，因為現在才在做可行性評估，務必把頂番婆水五金聚落納入，才能讓產業、觀光與生活共同發展。

立委施義芳強調，鹿港如果沒有捷運，國民黨與民進黨的立委都要辭掉，他身為鹿港人，要為鹿港發聲。

魏明谷也向吳宏謀爭取，希望比照其它風景區，由交通部為鹿港國家歷史風景區成立管理處，因為鹿港國家歷史風景區陸續建設打造完成後，更需要永續經營與管理，由中央在鹿港設立管理處，才能每年都編列預算來持續發展；吳宏謀當場點頭說「絕對支持」！