〈中部〉嘉義縣議員選舉第四選區選情分析》11人搶7 現任實力佳新秀爭出頭

2018-11-02

記者林宜樟／特稿

下屆嘉義縣議員第四選區（朴子、東石、六腳）選舉有十一位候選人爭搶七席，較本屆增加兩人，現任者實力強，連任希望濃，但競爭人數多，稍有差池也可能被後起之秀擠掉，此選區是今年「八二三水災」重災區，各選將從涉水救援到協助淹水救助金認定等，競相比拚服務，災區也成選舉戰場。

四年前此選區最高票是民進黨籍黃嫈珺，獲九千九百四十四票，她問政犀利，且黃家在朴子地區經營數十年，預估連任機會高；第二高票的黃錦成光在六腳鄉就拿下六千零五十九票，惜在任內過世，其子黃鉦凱由民進黨提名接棒參選，能否承接父親票源是觀察重點；民進黨籍議員蔡鼎三在東石、朴子服務佳，頗受好評；副議長陳怡岳關注地方議題，服務也多，舅舅為立委陳明文，林派基層實力強，連任應無問題。

縣議會國民黨團書記長李國勝問政風格強悍，精於把關預算，是該黨本區唯一提名者，連任機會高；四年前由國民黨提名的議員蔡奇璋，這次以無黨籍參選，能否吸引游離選票待觀察；無黨籍議員姜梅紅長期居住、扎根朴子，還有東石鄉農會及民進黨籍縣長候選人翁章梁支持。

第四選區新人中，身兼嘉縣水上救生協會理事長、嘉縣慈善團體聯合協會理事長及嘉縣義勇特種搜救隊長的呂文正，關注消防、慈善領域，人脈深厚，八二三水災也出力救援；東石紅龍海釣場負責人陳崇榮是前議長余政達助理，近年關心慈善工作，爭取支持；陳晉豪是嘉縣警員，也是嘉縣健力委員會主委及嘉縣健美委員會總幹事，長期投入體育運動；黃奕瑄曾任國民黨黨工，主打中國牌及兩岸交流，吸引不少目光。