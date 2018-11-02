〈中部〉延潭大排防汛道路基掏空 今先疊太空包

2018-11-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大埤延潭大排吉田段防汛道不堪連續大水沖刷，多處路基遭掏空出現無底大坑洞及長達二十公尺的裂縫，造成多位機車騎士摔車，縣府水利處表示，包商今天會先進場堆置太空包避免災害擴大；另北港地區防汛道路口監視器不足，成為社區安全破網，地方盼能增設。

裂縫長20公尺 害多位騎士摔傷

大埤鄉代會副主席林碧珍、鄉代林森寶指出，延潭大排貫穿大埤多個村落，也是境內主要排水系統之一，但只要遇大雨水位暴漲溢流，兩側道路雲一七八線及防汛道的路基不堪沖刷被掏空嚴重，雲一七八線去年六三大雨塌陷，封路搶修數月，防汛道則在今年八二三大雨後出現塌陷情況。

沿線農民指出，防汛道是農民進出主要道路，最近已發生多件農民騎機車或腳踏車摔傷意外，二期作收割期將屆，屆時車輛進出頻繁，盼相關單位能儘速補強。

縣議員蔡東富接獲陳情，昨天邀水利處工程管理科長黃文宏等人會勘，蔡東富說，路面坑洞已深不見底，可見附近路基已被掏空，避免災情擴大，要求水利處儘速改善。

黃文宏表示，已協調搶救包商今天進場，針對塌陷嚴重路段堆疊太空包應急，確保農民通行安全。

北港地區防汛道 地方盼增監視器

另北港、水林、口湖三鄉鎮有十六個村里緊鄰北港溪沿岸，防汛道路使用頻繁，但路口監視器設置不足，形成安全防護漏洞，縣議員蔡岳儒表示，為維護北港溪沿岸社區居民安全，將爭取防汛道路監視器系統建置，確保民眾居住及行車安全。