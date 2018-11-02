〈中部〉嘉義縣長3選將辯論 派系成攻防焦點

2018-11-02

〔記者曾迺強、林宜樟／民雄報導〕中正大學CCU公共事務研習社昨晚主辦「嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇」，四位候選人僅無黨籍林國龍婉拒參加，民進黨翁章梁、無黨籍吳芳銘與國民黨吳育仁回應提問及交鋒過程，嘉縣派系政治嚴重、「明文規定」等最受關注，翁承受最多砲火，他強調自己學運出身，不是派系中人，立委陳明文加入民進黨後，在嘉義做出許多轉型，讓派系尊重黨的制度。

無黨籍林國龍婉拒參加

辯論會昨晚在該校社會科學院階梯教室進行約二小時半，除候選人申論、結論，還安排法律學系教授謝哲勝、傳播學系副教授管中祥、政治學系副教授陳尚志提問，也使用Sli.do網路工具選出按讚數較高的問題請候選人回答，並有選將之間的交叉詰問，相當嚴謹。

派系議題 翁章梁、吳芳銘交火

陳尚志問到，翁若當縣長，陳明文仍是「派系頭頭」，將如何面對？吳芳銘抨擊，不能喊「終結派系」，卻是終結別人的派系；翁章梁回應，現在嘉縣鄉親談政治人物，不是用黃派、林派來劃分，而是用政黨來分辨，若現在還是一、二十年前派系政治時代，他不可能被提名。

翁章梁反批吳芳銘，指陳明文當縣長時，吳芳銘是民政處長，也肯定陳在派系轉型的努力，如果派系是毒蛇猛獸，「你現在反對的就是你當初贊成的」；吳芳銘說，自己的想法沒有改變，「不要忘記參與公共事務的初心和初衷」，參選縣長是讓大家有選擇的機會。

同婚議題 3人都表尊重

學生網路提問各候選人是否支持同性婚姻？翁章梁說，站在人權、進步觀點，支持同性婚姻，但立專法會比較合適，否則容易撕裂；吳育仁坦言有連署愛家公投，他尊重同性婚姻，至於是要納入民法婚姻篇或另立伴侶法，重點在於能否達到實際保障效果；吳芳銘則說，傳統上的家庭文化價值有很多人在信守，同時要尊重同志的人權，避免歧視，在同志教育上，不是直接引導從事相關行為，而是瞭解尊重。

農業經濟政策 各有論述

三人皆強打農業、經濟牌，翁章梁力主設「新農業發展委員會」，協助農漁畜牧業者生產所需的技術、資金等；吳育仁提發展特色農漁村觀光政見；吳芳銘提「農業十大好政」，在馬稠後產業園區設中小企業空間，讓產業持續創新。