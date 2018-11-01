〈南部〉「柑」恩義賣 自強媽媽感動落淚

2018-11-01

〔記者王涵平／新營報導〕北台南家扶中心歲末募款助學，椪柑達人伍國賢二度捐百箱椪柑義賣，自強媽媽感恩落淚，家扶中心主任莊淑惠籲各界支持「柑」恩義賣，助弱勢家庭生活不再「椪」壁。

椪柑達人伍國賢 二度捐出百箱

伍國賢繼去年捐椪柑義賣之後，今年再捐一百箱（每箱約十台斤）供家扶義賣，籌措將於十二月九日舉辦的歲末創意市集寒冬送暖經費，每箱義賣價三百元（不含運費），也呼籲社會各界能共同認捐家庭禮物，讓受助的一千一百戶家庭共享溫馨寒冬。

獲選自強媽媽的五十一歲謝心雅也到場感謝各界愛心，她說，丈夫於十三年前因胰臟癌驟逝，為了孩子不能倒下，扛起一家生計，但數年前自己也因癌一度沮喪，幸懂事的孩子課餘後打工貼補家計才安然度過難關，重拾健康後全家也常投入義工行列，非常感謝家扶長期的陪伴及社會的愛心。

從菲律賓嫁來台灣廿多年的阿齊也獲選自強媽媽，阿齊丈夫病逝後，獨力撫養兩子，因語言不通、學歷不足又欠缺一技之長，只能四處打零工兼差，三餐溫飽不易，但令人欣慰的是長子順利進入南一中，但家中經濟拮据常讓阿齊自責落淚。

依家扶統計，因為生活匱乏，亟需汰換棉被、電扇或電鍋的家庭不在少數，今年預計於活動中視家庭需要提供每戶一份約一千元的家庭禮物，希望各界踴躍捐輸。