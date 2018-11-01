〈南部〉里長候選人涉賄 1被訴1收押

2018-11-01

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南地檢署調查南市鹽水區王姓里長候選人涉嫌以茶葉、白米等物資行賄三位選民，檢察官謝欣如偵結，依選罷法投票行賄罪嫌起訴王姓候選人；三名涉受賄的選民均依職權不起訴。

南檢檢察官謝欣如九月十四日指揮刑事局南部打擊犯罪中心、南市新營警分局與台南市調查處人員到王姓里長候選人、樁腳及選民等住處四地搜索，並傳喚王姓候選人等卅三人到案，查扣茶葉卅三包與白米等物證，當時檢方諭知王姓候選人卅萬元交保。

檢方起訴指出，王姓候選人分別在今年三月、七月間某日，帶三包或四包四兩裝的茶葉（一台斤一千六百元），到曾姓、方姓、孫姓三位選民住處，把茶葉交給選民或其家人，尋求投票支持；又在今年八月間輾轉請人把一包十公斤白米交給上述同一位方姓選民，再請投票支持。

另，台南地檢署檢察官黃銘瑩，卅日指揮台南市調查處、南市警玉井分局，共同查獲台南市玉井區鄭姓里長候選人提供選民免費購買直銷物品方式賄選案，昨晚台南地院裁定收押禁見，是台南地區首位被收押的候選人。

專案小組傳喚鄭姓候選人、選民等九人到案，經檢察官訊問後，認為候選人提供六位選民各八百元入會費加入直銷公司，並提供二千元到四千元的現金購買直銷商品，以尋求選民支持，涉犯公職人員選舉罷免法第九十九條第一項投票行賄罪嫌重大，且有串證之虞，昨天向法院聲請羈押鄭姓候選人，其餘選民等證人均請回。

近日台南市查獲多起疑似賄選案件，反賄選抓鬼大隊長蔡百修昨天與基進黨台南市議員全體候選人一起召開記者會，訴求打破金權政治，一起推倒政治高牆。