〈南部〉黃偉哲推運河觀光 高思博打體育牌

2018-11-01

〔記者邱灝唐、蔡文居／台南報導〕距離選舉投票不到一個月，民進黨台南市長候選人黃偉哲昨日肯定市府原地保存魚市場，並順勢重提「運河珍珠」計畫；國民黨候選人高思博打出體育牌，承諾設置「台南市運動基金」及推出特色運動中心。

黃︰安平遊船 魚市場可設碼頭

舊魚市場於一九三六年落成，到了一九八一年才搬移到安平，原址便成為台南市漁會辦公室，不過在二○一六年中國城暨運河星鑽跨區段徵收案中，一度被規劃成商業用地且被徵收，在各界的努力下才原址保留。黃偉哲表示，魚市場也是他「運河珍珠」計畫中相當重要的一顆「珍珠」，不僅是運河周遭蘊含人文歷史的觀光導覽點，更是未來增設遊船碼頭的考慮點位，提供安平遊船點對點的船舶運輸功能，讓動線更加便利。

高︰設運動基金 推特色運動中心

高思博則打出體育牌，強調將設置「台南市運動基金」，推動體育場館建置、優先照顧偏鄉小校，讓偏鄉的小朋友不必再為「出國比賽拿冠軍」到處募款，同時增設更多的國民運動中心，而且除了一般的綜合型運動中心，也可以推出「特色運動中心」，比如棒球專業訓練場、電競館、極限運動訓練館等。

國、民兩黨除了各提政見，昨日也出現交鋒。高思博陣營出示監察院十月廿五日的公文，抨擊黃偉哲涉嫌違反政治獻金法，要求黃不要再躲在民進黨院、檢的庇護下，閃躲應有的刑罰。黃陣營則痛批高思博將陳訴人的意旨誤解為監察院的處分，不知是刻意的扭曲，還是連基本公文閱讀的能力都有問題，尤其該份公文屬於監察院發給法務部且訂有解密日期的密件，請問高是否透過非法的手段取得密件公文，並且斷章取義進行抹黑。

林義豐辦藝文講座 許忠信麻豆宣講

無黨籍候選人林義豐則廣邀各界到政見概念館參訪，同時招募攤販、街頭藝人及藝文講座開辦，炒熱現場氣氛。無黨籍候選人蘇煥智持續走訪基層，透過到麻豆為「小雞」站台、玉井發表政見會等，努力衝刺。

無黨籍候選人許忠信則秉持一步一腳印、走遍三十七區的方式發文宣之外，昨日也到麻豆宣講，向鄉親講述理念與政見。無黨籍候選人陳永和繼續開著宣傳車，到地方爭取支持。