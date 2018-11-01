〈南部〉全國首座 臨海污水廠暨再生水廠簽約

2018-11-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局推動全國首座臨海污水廠暨再生水廠昨簽約，將打造為碼頭船隻意象，預計二○二一年完工，結合鳳山溪再生水廠，年產量等同一座牡丹水庫，並持續推動岡橋、楠梓再生水廠，預計四年內日產水達高市工業用水一半，穩定大高雄產業用水，成為水資源模範城市。

打造碼頭船隻意象 2021年完工

行政院全國推動六座再生水廠，高市府水利局團隊跑第一，完成全國首座鳳山溪再生水廠，目前已營運產水三個月，再推動全國首座臨海污水廠暨再生水廠，昨在營建署、水利署見證下，代市長許立明親自完成簽約。

經費45.5億 採ＢＴＯ方式興建

水利局長韓榮華表示，市府打造臨海污水廠暨再生水廠，興建總經費四十五．五億元，將採取ＢＴＯ方式一次到位，規模比鳳山溪廠更大，預計二○二一年完工，日處理污水量五．五萬噸，產生三．三萬噸再生水，可擴充日處理污水量十萬噸，產生六萬噸再生水。

再生水質優於自來水，深受產業肯定，以平均每度十九．二八元價格買水，高於鳳山溪再生水廠每度十八．八元，韓榮華指出，二○二一年臨海再生水廠完工，加上鳳山溪再生水廠，年產量近兩千六百萬噸再生水，可以供應一座牡丹水庫容量。

市府將再推動兩座再生水廠

代理市長許立明表示，市府將持續推動岡橋及楠梓再生水廠，正進行可行性評估，評估成果將於半年後出爐，最快到明年招商，未來串聯鳳山溪、臨海、岡橋、楠梓及日月光再生水廠，預計四年內每日生產再生水可達十四．五萬噸，相當於高市每日所需工業用水三十萬噸的一半，穩定高雄產業用水又兼顧自然生態，降低大高雄缺水危機，展現中央與地方、民間攜手合作成果，為水資源永續開創新里程碑。