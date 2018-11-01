〈南部〉解決台東風飛沙 劉櫂豪、饒慶鈴提對策

2018-11-01

〔記者黃明堂／台東報導〕台東卑南溪前天狂吹「風飛沙」，從縱谷到台東市都受害。針對長年老問題，饒慶鈴及劉櫂豪兩位縣長候選人都提對策，贊同續用河床植被及水覆蓋並行的措施。

民進黨候選人劉櫂豪說，這幾天台東風飛沙問題嚴重，許多鄉親紛紛抱怨，這是受河川地形、水文環境、氣候及季節性的因素影響，是長期困擾台東的問題，水利署目前先針對卑南溪揚塵防治的措施：持續辦理水覆蓋、綠覆蓋等作為。

劉︰高灘地植披 其餘水覆蓋

劉櫂豪強調，對於大自然應心存敬畏，設法與大自然共生共存，他當選縣長後，會持續協請八河局辦理揚塵防治工作，在高灘地設法植披，其餘地區以水覆蓋方式，降低風飛沙的揚塵問題。

國民黨候選人饒慶鈴表示，風飛沙的情況在縣長黃健庭上任後就提出相應之道，並見成效，可惜在尼伯特風災重創後，卑南溪兩岸的植被受到摧殘，災後有再行復育，但目前還沒趕上風飛沙來的速度。

饒︰增加水覆蓋面積 建防風林

饒慶鈴表示，若入主縣府，會沿用黃健庭首辦的「水覆蓋」方式，在中華大橋周邊的卑南溪床上，挖出一畦一畦的沙堤，再引進溪水，增加水覆蓋的面積，減少揚塵。此外，饒慶鈴認為，防風林的建立與維護也很重要，防風林能作為風力緩衝區，降低風力吹拂，讓風飛沙的影響也跟著降低。

饒慶鈴進一步說明，風飛沙侵害時，總是台東縣府背負罵名，呼籲中央主管單位能盡快提出相應之道。