〈南部〉加護病房賣口罩 病患家屬︰這也要賺

記者洪瑞琴／專題報導
進入醫院加護病房探視病患，必要三步驟為洗手、戴口罩、穿防護衣。有民眾反映，因臨時接獲通知，到南部某大醫院探視長輩，一時未帶口罩，才發現加護病房已取消提供，只好就近在加護病房外的投幣式販賣機投入十元硬幣，「扭」出一個口罩，不禁驚呼︰「醫院連這個也要賺？」
投幣賣1個10元 坊間賣2到6元
各醫院加護病房外設置的投幣式販賣機，有的兩個口罩賣十元、有的一個賣十元，材質都是不織布，差別在於包裝及廠牌不同。據記者實際訪價，同樣等級的口罩，一盒五十個，市售價格約一百至一百五十元，平均每個二到三元；散裝一包五至六個，平均每個四到六元。若是醫院大批採購，藥局業者表示，「平均價格一定低於一元」、「醫院投幣式口罩販賣機主要是賣個方便」。
仍有部分醫院免費提供紙口罩
為何以前有提供，後來取消？是否管控成本？多數醫院未正面回應，但一致說法是，民眾進入醫院公共空間，應該要有自備口罩的基本觀念，進入加護病房也是，除了自我防護之外，更是基於愛心，保護住院的家人；也有醫院表示，紙口罩不具防護效果，所以改由民眾自備。
記者訪詢過程中，有兩家醫院行政主管認為戴口罩是加護病房感控常規，主動提供也是貼心人性化服務，原以為院方仍有提供，結果卻已取消了。另有護理人員私下表示，若是家屬執意要求，給一、兩個沒關係。
衛生福利部台南醫院表示，法規並未言明加護病房的設置標準須提供口罩，隔離門外有提供投幣式設施亦可；但為防止病患及家屬感染的風險，院方盡可能會提供加護病房探視時的紙質口罩。
奇美醫學中心表示，病患家屬自備比較好，可是通常民眾不記得或不習慣，尤其加護病房都是急重症患者，家屬親友臨時趕來既緊張又傷心，因此尊重民眾要不要自備，但醫院一定有準備紙口罩，病房外也有販賣機。
台南市衛生局表示，是否提供口罩並非硬性規定，尊重各家醫院不同措施，建議民眾進入醫院公共空間時，最好自備口罩，自己的口罩自備比較安全。