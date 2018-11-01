〈南部〉南鐵地下化徵地公告 明年2、3月開拆

2018-11-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南市區鐵路地下化計畫」東區、北區用地取得，經內政部發函核准後，市府昨發布東區徵收公告，北區也將於十一月初發布，公告期滿後發放補償費等徵收作業，市府預計明年二、三月才會真正動工拆除。

市府︰持續溝通 不得已才強拆

對於仍有部分拆遷戶陳情抗議未平，代理市長李孟諺表示，南鐵地下化工程是台南市重大交通建設，仁德段已全線施工，正施作連續壁。公告期間，仍會盡最大努力持續溝通協調，真正拆除動工時間預計將在明年二、三月，希望新接任的市府團隊也發揮耐心，讓補償發放與徵收作業和平完成，「真的不得已，才會走上強制拆除」。

南市地政局表示，交通部鐵道局辦理「台南市區鐵路地下化計畫（東區）」工程，申請徵收東區一百四十六筆土地及其土地改良物，內政部於今年十月廿四日核准徵收，市府依土地徵收條例規定，於十月卅一日起至十一月廿九日止，辦理徵收公告卅天。

拆遷286戶 84％已申購照顧住宅

地政局表示，符合南鐵專案照顧住宅申購資格的拆遷戶有兩百八十六戶，已有兩百一十五戶申購選位（占八十四％），其中一百五十七戶已完成交屋，市府對於可能遭到一併拆除戶，亦保留同樣有申購照顧住宅的權利；市府也將於十一月開放公告第三梯次申請，尚未申購的拆遷戶，可於公告期限內提出申請，以維護自身權益。