〈南部〉《澎湖縣長選戰》陳大松邀辯論 藍綠陣營都同意

2018-11-01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長公開辯論是否可行？無黨籍澎湖縣長候選人陳大松，昨分別前往藍綠縣長候選人競選總部送戰帖，以「澎湖的大未來」為主題，進行公開辯論，兩陣營都表示歡迎，但認為應廣納其他四位縣長候選人及公正第三方單位主辦。

陳光復競選總部由發言人郁國麟代表接受，表示陳光復陣營欣然接受，並提出將和其他候選人翁珍聖、鄭清發、吳政隆與呂華苑等人一同參與，並由澎湖有線電視台直播或委由國立澎湖科技大學主辦，相關細節及時間可由各陣營代表先進行協商。

至於賴峰偉陣營則由賴的秘書陳其育代表接受，並表示賴歡迎具建設性的縣政討論，將所有縣長候選人都納入，但認為應由具公信力第三方，如澎湖縣選舉委員會主辦，候選人應認真研擬政見，提出可行的前瞻發展策略，而非將政見作為選舉操作；翁珍聖、鄭清發、吳政隆都表示願意參與辯論。

另，澎湖青年陣線昨前往澎湖縣政府前廣場，點名南海停車場與新台華輪等重大工程，在即將進入看守階段時迅速發包，要求選舉結果未出爐前暫停發包，等到選舉完再做決定；陳光復競選總部表示，好的政策就是要持續推動。

中油睦鄰補助款流向，意外引爆湖西鄉長候選人攻防戰，現任湖西鄉長吳政杰三度邀請對手民進黨徵召的候選人洪添英，就其署名文宣進行鄉政論壇辯論，但洪均未出席，吳揚言按鈴控告；洪則表示，未接獲吳邀約。