〈南部〉國道三號屏東交流道通車 賴揆釋利多

2018-11-01

〔記者李立法／屏東報導〕行政院長賴清德昨天主持國道三號屏東交流道通車典禮時表示，政府相當重視屏東縣的交通建設，屏東至高雄第二條東西向快速道路已經核定，透過便捷交通網路的連結，屏東將成為國家級的農業科技產業中心。

屏市上國道 只需10分鐘

斥資六億元、歷時兩年完工的國道三號屏東交流道，昨天在賴清德、交通部長吳宏謀及屏東縣長潘孟安等人共同剪彩後，宣布通車，除可望紓解臨近九如交流道壅塞情形外，未來從屏東市上國道大概只需十分鐘，增添民眾交通便利性。

建屏高第二條東西向快速路

賴清德說，屏東是總統蔡英文的故鄉，蔡總統非常關心故鄉的發展，要求行政院重視屏東縣的交通建設，地方極力爭取的屏東至高雄第二條東西向快速道路，東起國道三號長治段，西接國道十號仁武交流道，全長約二十三公里，總經費約三百九十億元，行政院已經核定，未來可連結農業生物科技園區、高雄區農改場及熱帶農業示範區，將屏東發展成國家級的農業科技產業中心。

高鐵南延規劃 政院編列二千萬

賴清德還說，行政院明年度已編列二千萬元高鐵南延綜合規劃經費，表達對高鐵延伸屏東的支持。

縣長潘孟安表示，快速便捷的交通，是帶動區域發與產業南移的最大契機，感謝中央對屏東建設的支持，讓屏東人享有交通平權。

昨天通車典禮前出現小插曲，因涉及議長選舉收賄案被判刑確定即將入獄的國民黨籍屏東縣議員陳美瓊，帶著兒子到交流道北上匝道口「上香」，控訴受到政治迫害，因情緒激動，一度與警方拉扯，警方為避免場面失控，強行將兩人架離，並未影響匝道通車。