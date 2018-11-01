〈台北都會〉公宅社福設施未啟用 柯「高調」開幕

2018-11-01

〔記者黃建豪／台北報導〕中籤率僅五％的興隆公共住宅二區，昨由台北市社會局宣布老人日間照顧中心、青少年自立住宅等六項公宅社福設施開幕，台北市長柯文哲高調舉行記者會，但設施其實尚未啟用，要等到大選後、十一月底至十二月初才開放民眾參觀。

興隆公宅二區社福設施包含老人日間照顧中心、社區關懷據點、興隆托嬰中心、興隆工坊、身心障礙團體家庭、青少年自立住宅共六項。雖然設施都未開放，但昨記者會期間，仍找來不少老人或家長帶著幼兒陪同柯文哲參觀，柯也進行長達八分鐘的致詞，從興隆公宅設施、城市美學談到循環經濟概念，宣傳公宅政策。

柯文哲強調，公宅只租不賣已是政策，蓋公宅要讓民眾覺得是好的，不是貧民窟，目前承租者大部分是年輕人，周邊居民比較不會抵抗，且蓋公宅也讓周邊居民認為有利可圖。

社會局介紹，興隆老人日間照顧中心可收托四十名六十五歲以上失能者及五十歲以上失智症者；興隆托嬰中心更是台北市第廿家公辦民營托嬰中心，可收托四十名兩個月以上至兩歲的嬰幼兒。

大選後才開放民眾參觀

社會局指出，雖已宣布開幕，但十一月底才會陸續安排體驗或參觀，而老人照護或托嬰設施，都得等到十二月初才開放收托。社會局老人福利科科長葉俊郎表示，各項社福設施都有完成施工驗收，只是興隆公宅還沒開放入住，設施開放時間才訂在十二月初。