〈台北都會〉三井倉庫遷移重組 今天迎賓

2018-11-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府於二○一六年過年期間拆除忠孝橋引道，同時調整北門廣場周邊路型，卻影響歷史建築「三井株式會社倉庫」存廢；該年五月，台北市文化資產審議委員會決議，三井倉庫暫時遷移至東側五十一公尺重組。經過兩年多遷移、重組，今將對外重新開幕，蛻變為「記憶倉庫」及「Info House」，二樓展出四百多件珍貴史料和文物，帶領民眾重回倉庫創建時的歷史時空。

三井倉庫過去為三井物產株式會社舊倉庫，是目前台灣唯一保留三井物產菱形商標的建築物，二○一二年登錄為歷史建築。但台北市政府於二○一六年啟動忠孝橋引道拆除、忠孝西路改道，即使文資團體質疑遷移正當性，該建築仍面臨拆除、遷移命運。

文化局表示，三井倉庫為台北第一個解體遷移重組修復、採用隔震工法案件，最大化保留原建物之磚瓦及木料，並設法取得同時期黑瓦及磚，以補充原材損毀之不足，切割保存後之原山牆，因灰漿老化黏結力堪截；而考量未來遷回原址之可能，避免受到車輛行駛之振動及地震影響，重組修復工程也增設隔震系統。

台北市長柯文哲昨出席記者會致詞，指三井倉庫的文件展要感謝三井物產公司提供第一手資料，讓展覽有更多文化跟歷史；三井倉庫重新開幕也是西區門戶計畫的落實，從他上任第一天拆除忠孝西路公車專用道，二○一六年過年以六天拆除忠孝橋引道、重現北門等，目前西區門戶計畫還剩下鐵路警察局遷移及雙子星招標案等工程。