〈台北都會〉柯公布競選支出 姚留爆料伏筆

2018-11-01

〔記者沈佩瑤、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲昨舉行競選辦公室財務監督委員會成立記者會，除公布財務監督委員名單，也公布競選支出，並向其他市長候選人喊話儘快公布。民進黨候選人姚文智昨表示，自己一切依法申報，但不喜歡「有人譁眾取寵」，好像找時間點公布就變得很清廉；他揚言將爆料柯的財產申報，讓外界認清柯的真面目。國民黨候選人丁守中也說會公布，但也請柯文哲公布這段時間用了台北市政府多少資源預算做個人宣傳秀？

柯文哲競選辦公室昨公布柯辦財務監督委員會委員名單，七名委員分別為市政顧問李文宗、競辦顧問陳雨鑫、會計師顏國隆及周銀來、律師許峻鳴、台灣社會影響力研究院理事長吳嘉沅、金融界從業者蔡寶得。

柯文哲同時公布七月到九月相關費用，三個月共計花費一五一三萬五四五六元，其中占比最大的費用是宣傳支出、達一○二八萬○五○六元，其次則是人事費用支出一八六萬○七四五元。柯文哲也喊話，他已確定參加辯論，呼籲對手儘快公布選舉帳目。

姚嗆公布柯財產申報 認清真面目

姚文智昨下午表示，他從政多年，所有支出捐款就按照「政治獻金法」依法申報，都攤開接受陽光檢驗，他不喜歡「有人譁眾取寵」，好像突然找一個時間點公布就最清廉。

姚文智接著說，「只要柯文哲公布，我就相對公布他（指柯文哲）的財產申報到底是如何」，讓大家認清楚柯的真面目，「這個柯Liar（指騙子），什麼事情都說謊」，就連選舉財務問題也是說謊。媒體追問爆料內容，姚只說，「我留一點伏筆，讓你們追」。

丁批柯用市府資源綁樁 撒錢招待

丁守中則表示，公布競選支出完全沒問題，他的經費都經過會計師簽證查核，辯論會的時候就可提出；但也請柯文哲公布這段時間用了市府多少資源預算做個人宣傳秀？他質疑，柯文哲鋪天蓋地用市府資源在地方綁樁、撒錢招待老人旅遊、進行各項業配、宣導市府政令。