〈台北都會〉大龍社區重建 柯「剪綵王」加碼上樑

2018-11-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市首例公辦都更「大龍社區及市場重建工程」昨舉行上樑儀式，由於台北市長柯文哲兩年前在同一工程開工典禮上狠批別人「假動工」，也多次對外宣稱，「不會幹一個工程剪綵好幾次這麼丟臉的事」；不過，柯文哲本月份就出席多達五十場剪綵活動，昨還加碼上樑活動，被外界諷刺原來是「上樑王」。柯文哲昨受訪不甩外界質疑，僅說重大工程才有，例如世大運選手村、環南市場，而大龍市場是海砂屋拆除重建公辦都更第一例。

海砂屋拆除重建公辦都更首例

大龍社區及市場二○一一年被鑑定為海砂屋，由北市府編列約十一億元重建，昨舉辦建物主體工程上樑典禮，預估在二○一九年七月竣工。柯文哲致詞透露，剛上任後因議員建議應將此案優先處理，還趁著年假私下拜訪住戶，沒想到竟看見有人在家還得戴安全帽，因為屋頂石塊會掉下來，「太離譜了！」

工務局表示，工程規劃四個主要階段，二○一五年進行拆除工程，並於該年底完成設計規劃工作，同時發包連續壁工程，以縮短工期；二○一七年三月，主體工程開工，昨完成上樑，預計明年七月竣工。

新大龍社區規劃為地下四層、地上十三層建物，一樓回歸市場使用，二至五樓為區民活動中心等公家單位，六到十三樓為國宅，將安置原九十六戶住戶，主體工程款約十一億元。

不過，柯文哲兩年前出席「大龍社區及市場重建前期工程開工典禮」，當場宣布台北市政府新規定，指今後開工典禮後廿四小時，就必須進場開挖，似乎在暗諷當時捷運萬大線、汐止民生線的假動工爭議。

此外，柯文哲近期頻頻出席各大剪綵、揭牌、啟用活動，他雖以「不會幹一個工程分好幾次剪綵這麼丟臉的事」回應外界「剪綵王」批評，但如今卻加碼到大龍市場主持上樑，遭外界狠酸是「上樑王」。

柯︰重大工程才有上樑

他昨受訪時僅說，目前市府規定只有出席開工和啟用，重大工程才有上樑，例如世大運選手村、環南市場，大龍市場則因為是北市第一例海砂屋拆除重建公辦都更。