〈台北都會〉《新北市議員選舉第四選區選情分析》現任占優勢 18搶9各自努力

2018-11-01

記者賴筱桐／特稿

新北市議員第四選區（板橋區）應選九席，選將多達十八人，現任八位議員勤耕基層且知名度高，選情相對穩定；前議員張宏陸轉戰立委成功，空缺一席成為兵家必爭之地，時代力量、新黨等第三勢力也想插旗。整體而言，現任者掌握競爭優勢、穩紮穩打，挑戰者的組織票源及知名度較為欠缺，正在奮戰衝刺。

八位現任議員分別是國民黨周勝考、林國春、曾煥嘉、劉美芳，民進黨黃俊哲、王淑慧、何博文及無黨籍的李婉鈺。周勝考雖曾捲入遠雄弊案，但他的質詢率高、地方服務也獲好評，官司對選情影響有限，既有的支持力量仍然穩固；林國春是警官出身，在軍、警、義消及義警等系統具有高支持度；曾煥嘉的父親是前台北縣議員曾文振，組織經營有成；劉美芳出身政治世家，是前台灣省議會議長劉炳偉的女兒，耕耘、服務扎實。

王淑慧連任多屆，問政犀利、組織扎根；何博文外號「正義金剛」，質詢砲火猛烈，也是電視名嘴，知名度高；黃俊哲的父親是前縣議員黃忠信，家族在板橋深耕多年，基層實力雄厚；李婉鈺有博士的高學歷，雖然花邊、酒後失控等負面新聞屢登媒體版面，但仍有固定支持群；廖裕德掌握農會系統，本屆因賄選案遭判當選無效，捲土重來且步步為營。

在新人方面，前市府副發言人葉元之是市長朱立倫的子弟兵，獲得朱立倫、侯友宜拉抬；戴瑋姍曾任立委吳思瑤助理，形象清新，搶攻年輕選票；石一佑曾任板橋市民代表，一步一腳印勤跑基層，後勢看好；時代力量彭盛韶曾任台北市長柯文哲競選幕僚，創意文宣在網路掀起討論；無黨籍丁睿昇是雲林子弟，有雲林同鄉會奧援；新人阮橋本、張淑惠、吳炳輝、王汝聰等人，知名度仍待開拓，須加倍努力。