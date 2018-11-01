〈台北都會〉《新北市議員第三選區選情分析》綠營大本營 15搶9激戰可期

2018-11-01

記者陳心瑜／特稿

新北市議員第三選區（三重、蘆洲）向來是綠營票倉，共有十五人爭取九席（包含二席婦女保障名額），七位現任議員力拚連任，都有知名度且各擁實力，選情較為穩定，八位挑戰者也有來頭且來勢洶洶，老將尬新人激戰可期。

本屆九位議員中，國民黨籍前議長陳幸進因健康因素不再參選，民進黨鄭金隆交棒給媳婦彭佳芸，其餘七位議員爭取蟬聯，分別是民進黨李坤城、李余典、邱婷蔚、李倩萍、陳啟能，以及國民黨蔡明堂、無黨籍李翁月娥。

三重、蘆洲的政治版圖雖然綠大於藍，但囿於民進黨中央執政包袱，淺綠及中間選民是否流失？能否像本屆支撐六席？都值得觀察。綠營的大餅雖大，但除了五位黨籍議員，以無黨籍參選的彭佳芸也承襲公公鄭金隆的泛綠票源；民進黨提名的新人林永鴻是前議員林國雄之子，也和綠營淵源甚深，換句話說，泛綠陣營共有七人參戰，票源瓜分嚴重，為藍綠版圖消長埋下變數。

李余典、李倩萍、李坤城、陳啟能、邱婷蔚，五人問政都有好表現，為民服務也很扎實，競選實力都被看好；彭佳芸有公公鄭金隆的奧援，她也努力爭取年輕族群和形象票；林永鴻接手已故父親林國雄的人脈，他努力耕耘、勤走拜票。

國民黨四年前高額提名五席，結果只當選兩席，這次保守提名蔡明堂、黃桂蘭、王威元三人，再搭配「黨友」李翁月娥，希望集中選票揮出全壘打。已擔任多屆議員的蔡明堂實力雄厚、組織綿密；前議員黃桂蘭在本屆高票落敗，捲土重來展現勝選氣勢；新人王威元緊跟「母雞」侯友宜，包括前總統馬英九、立委蔣萬安多次拉抬聲勢；李翁月娥曾任蘆洲市長，基層實力穩固，選情看好。

無黨籍的顏群晃，懸掛與侯友宜的合照看板，搶攻藍營票源；時代力量陳志明、新黨董俊良及無黨籍的翁麗淑也奮戰不懈，爭取為民喉舌的機會。