〈台北都會〉「夫人牌」出動 詹秀齡代蘇貞昌掃街

2018-11-01

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌的妻子詹秀齡，昨天由「姊妹後援會」總會長李亞萍陪同到板橋區江寧市場掃街，幫忙蘇貞昌拉抬聲勢，沿途受到熱情歡迎；對於國民黨新北市長候選人侯友宜的妻子尚未露面輔選，蘇貞昌受訪說，每個家庭都有他的困難，如果侯太太有困難，大家也要體諒、不一定要逼人家，每個人有他的決定。

侯太太未輔選 蘇：別逼人家

蘇貞昌表示，妻子詹秀齡、余天的妻子李亞萍偕同「姊妹後援會」幫忙掃街，他充滿感謝，候選人都呼籲大家要出來投票，妻子在他每次選舉都出來幫忙，朱立倫的太太、馬英九的太太也都出來，這是候選人對選民的呼籲，嘴巴講、行動是不是一致？也是檢驗的地方。

詹秀齡、李亞萍披上綵帶，冒雨在江寧市場和攤商熱情招呼、請求支持蘇貞昌，許多攤商熱情送上菜頭、包子表達支持；詹秀齡說，看到蘇貞昌辛苦拜票很不捨，所以站出來當丈夫的分身，幫他握住每一雙手；李亞萍也說，「這是當牽手的責任！」

另外，蘇貞昌將於三日下午在板橋第一運動場前廣場、四日下午在中和四號公園，分別舉行「玩趣總動員︱親子體驗Party」，蘇貞昌昨天為活動宣傳，與民進黨議員候選人陪著小朋友闖關試玩，充滿歡笑聲；蘇貞昌說，當選後一定會用創意、效率跟魄力，在新板特區三．三公頃的土地上，興建全台第一座親子體驗博物館。

市府圍攻？ 蘇：我自一口真氣足

武俠小說泰斗金庸前天辭世，媒體詢問蘇貞昌在選舉過程中，有感受到新北市政府的圍攻嗎？他引述金庸小說「倚天屠龍記」中的「九陽真經」口訣說：「我自一口真氣足，不怕任何的惡。」