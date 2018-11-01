〈台北都會〉台北市府出招 北農停車場使用費擬漲5成

2018-11-01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府委託台北農產運銷公司經營第一、第二果菜批發市場，二市租約將於十一月三十日到期，先前因北農總經理吳音寧不赴議會備詢，國民黨議員要求市府收回第二果菜市場附屬停車場，由市府自己營運賺錢。據了解，市府仍打算與北農續約，不過，卻是「有條件」簽約，使用費將從十％調高至十五％，等於提高五成的使用費，將影響北農財報收入。

10％調高至15％ 市場處未核定

北農公司仰賴停車場、冷凍庫等收入才有盈餘，但停車場所有權人為市府，先前吳音寧不願備詢，國民黨議員曾多次要求市府收回停車場，就連柯文哲也曾撂過狠話指北農批發市場、停車場都是市府所有，「把房子收回來，你去哪裡經營？」

未料，當外界認為市府可能與北農解約之際，卻傳出市府打算與北農公司續約。據了解，目前合約已擬定，只是市場處長許玄謀尚未核定，之後還需到法務局、財政局討論契約內容，才會到市長室。

第一和第二果菜市場停車場年收約一．一億元，一市為五千多萬元、二市約六千萬元，扣除成本約有七千多萬元淨利，每年繳給市府約二千多萬元使用費，其餘約五千多萬元為北農收入。

北農盈餘減少 將成為新攻擊點

吳音寧上個月到北市議會財建委員會報告，才遭議員質疑北農公司營業淨利較去年同期減少約一千一百二十三萬元。吳音寧當時表示，因今年水果盛產，每公斤價格下降，連帶影響北農公司營收；而若市府調高停車場使用費五％，每年盈餘勢必減少，屆時恐怕又成新攻擊點。

知情人士透露，先前在市府內部會議討論時，柯文哲就打算對北農公司冷處理，不會在這時候讓北農公司出事影響選情，也因之前第一市場改建案對市府太傷，才會派出工務局長彭振聲擔任董事長，讓事件滅火，和北農公司續約其實不意外，推測柯文哲應會在十一月八日休假前處理完，不太可能交由代理市長處理此事。

對此，北市府市場處批發科長高振翔低調回應，目前合約仍在簽辦當中，包括契約條理修正、營運計畫書審查，至於細節部分，由於市長還未核定、批准，不方便對外回應。