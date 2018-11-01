〈台北都會〉《花逾百萬》爭世界運動首都 台北市府落敗不公布

2018-11-01

〔記者郭安家、周彥妤／台北報導〕世大運獲得好評，台北市長柯文哲今年一月出訪歐洲，在比利時布魯塞爾加碼向歐洲運動城市聯盟（ACES Europe）爭取，評選為第一個歐洲以外的「二○一九世界運動首都」，申請費用等花約一百七十三萬元，被質疑花錢買頭銜、拚選舉；但阿拉伯聯合大公國阿布達比申請成功，落敗的台北市政府卻低調不願公布，昨在台北市議員王世堅揭露下，體育局才坦言此事。

被質疑花錢買頭銜、拚選舉

王世堅酸，世大運成功是因為年輕選手拚勁努力奉獻、國人支持等，但是世大運硬體設施卻狀況百出，不僅發生游泳池爭議、網球中心連滾帶爬完工，期間還發生選手腹瀉，世大運進場時還發生反年改團體抗議，一度讓國際選手無法進場，成了國際漏氣舞台；世界運動首都有一定標準，難怪市府沒雀屏中選。

王世堅指出，柯文哲申請世界運動之都時，曾被質疑花錢買頭銜榮耀、拚選舉，豈料，近日歐洲運動城市聯盟官網首頁公布，阿布達比擊敗台北市拿下明年「世界運動首都」，他去函問體育局，體育局函覆卻低調稱流程還在進行中；外傳歐洲運動城市聯盟將另外頒給台北市「洲際運動城市」，根本是給小朋友的進步獎。

體育局競技運動科長袁守方證實「二○一九世界運動首都」確實是由阿布達比拿下，他說明，是去年十二月外交部引薦歐洲運動城市聯盟的部分成員前來拜會市府，對方希望市府能申請該活動，後來柯文哲就指示處理申請作業。

至於申報費用究竟多少？袁守方說，目前還在結算，費用項目包括申請、製作申請書、委員訪視、文宣宣傳等相關籌辦工作，估計費用大概在一百五十萬至二百萬元之間，絕對不會超過二百萬元。

體育局︰在失敗中獲取經驗

外界質疑砸大錢買頭銜，袁守方駁斥指無法認可，不能接受這種輕易冠上帽子的說法，「我們不是叫買頭銜，一件好的事情，從不同人嘴巴說出來，會有不同說法。」

他說，國際體育事務交流不是花一塊錢就一定會有一塊錢回收，讓台灣走出世界才是應當努力追尋的目標；在失敗中獲取經驗才是精進關鍵，也是申請的最主要目標；道理就好比當初申辦世大運一樣，直到第五次才成功，難道前面四次都是亂花錢？