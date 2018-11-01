〈台北都會〉基隆要塞司令部校官眷舍 動工修復

2018-11-01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市定古蹟要塞司令官邸及校官眷舍都已傾頹，市府爭取大基隆歷史場景再現整合計畫補助，昨天要塞司令部校官眷舍修復工程開工，近日要塞司令官邸也要動工，陸續搶救中正路至正濱漁港的古蹟群與歷史建築。

歷史場景再現計畫 8億打造

市長林右昌表示，這是近年來，基隆最大規模的古蹟和歷史建物修復再利用案，總經費高達八億餘元，整修完成後將和港區串連，會是基隆具歷史文化魅力的新據點，同時將會是全國首屈一指歷史場景修復工程最佳案例。

校官眷舍 預計2020年2月完工

要塞司令部校官眷舍原本有二棟日式宿舍，因應基隆多雨的環境，設有雨庇、高門檻和開口超大的排水溝等特色，一棟已不敵歲月摧殘倒塌了，只剩下一棟，二○○六年公告市定古蹟，預計在二○二○年二月完工。

要塞司令官邸 近日開工

校官眷舍對面的要塞司令官邸（又稱李宅），也是基隆地區較具特色的日式住宅之一，雞籠文史協進會曾在這裡辦公，年久失修，大部分已倒塌，十一月初也要動工修復。

此外，祥豐街的要塞司令部，已經完成土地撥用程序，明年發包整修，最令人矚目的正濱漁港舊漁會大樓和正榮街的旭丘指揮所，陸續展開一連串整修工程。同時和平島聖薩爾瓦多城修道院和大沙灣石圍遺構將進行考古挖掘。