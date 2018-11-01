〈台北都會〉共用道路 淡海輕軌需停等紅燈

2018-11-01

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌即將進入初、履勘作業，由於是第一條非完全專用路權的捷運軌道設施，捷運工程局昨天在道安會報提出輕軌上路初期與道路車流的號誌規劃，也會有等紅綠燈的情況。副市長李四川指示，標誌、號誌及搭乘使用應加強宣導外，與捷運淡水線轉乘設施要儘速到位。

採相對優先原則

捷運局、交通局昨天分別在道安會報提報「淡海輕軌交通安全通用設計及宣導計畫」、「淡海輕軌轉乘輸運規劃」專案報告，第一期通車路段有四座平面車站，四站間的輕軌與一般車輛共用道路，沒有「絕對優先」的路權，而是以「相對優先」為原則，採綠燈延長或紅燈切斷為優先號誌策略，也會有遇到紅燈停等，禮讓橫向車流的時候，以免影響地方交通及在民眾不熟悉的情況下，造成交通安全隱憂。

李四川表示，大台北地區捷運發達，民眾多半已習慣高架或地下化的捷運，淡海輕軌將與車輛共用平面道路，有別於民眾日常的用路慣性；且淡海新市鎮部分地區仍在開發中，往來車輛較少，可能導致民眾投機搶黃燈與闖紅燈，違反交通規則，因此不論是標誌、號誌及搭乘使用方面，都必須透過各個管道加強宣導。

力拚年底前營運

捷運局表示，會持續透過交通安全教育與宣導，教導民眾輕軌運輸系統的特性及交通安全知識；另外，捷運局預計十一月辦理初勘，十二月辦理履勘，希望能在年底前營運。

李四川表示，淡海輕軌通車後，可以在紅樹林站與捷運淡水線轉乘，他要求相關轉乘輸運設施要儘速到位，提供市民最便捷及安全的服務。