〈北部〉逝世12週年 陳定南傳出版

2018-11-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前法務部長陳定南個性一板一眼，但小學時期卻是個「叛逆」男孩，每天上學得要由祖父拿著竹條在後面催促才肯就範；十一月五日陳定南逝世十二週年，陳定南教育基金會出版《廉能政治的實踐家︱陳定南傳》，將他不為人知的一面，用文字完整呈現。

「陳定南傳」由前宜蘭高中教師黃增添編寫，黃曾在陳定南任職宜蘭縣長、立委、法務部長期間擔任文宣，是陳定南生前倚重的文膽之一。陳定南教育基金會表示，傳記完整記錄陳定南求學、就業、從政等經過，耗時近十年才完成，也是唯一一本由基金會編寫而成的傳記。

陳定南除小學時期叛逆，上課耍賴不去；陳定南兒子陳仁杰說，父親高中時期，也曾像現在年輕人一樣，面臨類組選擇難關，最後選擇人文類的甲組，也因為電影「紐倫堡大審判」，被劇中法官氣魄、正義感動，踏上法律這條路。

陳仁杰說，外界看父親都認為個性一板一眼，每隔幾年都會被拿出來討論，但外界僅認識到父親的一部分，從傳記裡可以看到父親的經歷、想法，其實與一般人無異。

距離年底選舉僅剩廿四天，選在大選前出版傳記，陳定南基金會說，陳縣長的為人處事每屆選舉都會被提起，出版傳記是希望給參政者、選民，有正面典範。 陳定南基金會於十一月三日下午兩點半，在陳定南紀念園區舉辦紀念音樂會，當天有海馬樂團、聲納合唱團登台演出，用樂聲緬懷這一位廉能政治的實踐家。