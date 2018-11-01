〈北部〉竹科台積電擴廠案 鄉民憂污染

2018-11-01

〔記者廖雪茹／寶山報導〕針對新竹科學園區（寶山用地）擴建計畫（台積電擴廠案），新竹科學工業園區管理局昨天在新竹縣寶山鄉公所舉辦環境影響說明書公開會議；與會民眾關切環境監測、環境污染、區域排水、交通規劃及用地徵收等，要求科管局詳盡說明並給予承諾。

科管局因應台積電設立竹科研發中心需求，規劃徵收寶山鄉約三十公頃土地，全案二月獲行政院核定，但地主不滿好像遭半強迫的出賣祖地，一度在預定地上拉白布條抗議，要求合理配地，做好公共設施等配套措施，不能犧牲弱勢地主的權益。

寶山鄉民代表陳昌鈐說，科管局雖有設置環境監測系統，但鄉民未被告知檢驗結果，也不曾為周邊住戶進行健康檢查；他建議未來檢測時，應請公所人員一併到場。大崎村長楊火炎說，科管局另增配售地，並拓寬道路，只要善意回應，相信地方會支持國家重大建設。

科學園區尖峰時段交通壅塞，民眾憂心施工期間及未來的周邊道路塞車情形恐更加惡化。科管局表示，工程車出入將儘量利用離峰時段，與縣府協調大崎路劃設紅線禁止停車；另外，將新建南側廿公尺聯外道路並拓寬相關道路。

針對民眾抱怨晚上常聞到異味，科管局表示，該局及各廠都有定期檢測，但因氣候關係，異味在晚上會特別明顯；對此，已請工研院調查臭味原因進一步改善中，希望減少民眾的不舒服感。