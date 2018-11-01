〈北部〉新竹縣牛欄河清淤惹議 關西公所：土石未外運

2018-11-01

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮牛欄河剛結束清淤工程，但地方環保和鄉土文化工作者卻質疑其必要性，並指出，牛欄河近廿年沒水患，大颱風來，頂多河水淹上步道，認為河川本來就會有自然淤積，倒是每疏濬一次，河道裡的天然溪石就明顯減少，不禁讓人懷疑是否把清淤當提款機。

對此，關西鎮公所主任秘書吳祥光否認「提款機」說法，清淤的工程是根據鄉親陳情，對牛欄河區域排水河道的整理，工程內容主要是把行水區內的雜草清除，土石並沒有外運。

吳祥光說，鎮長吳發仁兩任任內只標售過一次、前鎮長羅吉坤時代清淤所留下的土石，其他兩年一次的疏濬工程，他們只有把大的溪石集中堆放在關西橋下游當做護岸，土石絕不外運。至於五月份施作的是親水公園景觀改造，與本月進行的河道整理不相關。

牛欄河從卅年前、前鎮長羅彭喜美整治後迄今，河道就少有裸石，以砂土為主。為免下游河道不斷淤積，他們近期將在親水公園上游新建沉砂池，以減少爭議。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，牛欄河這廿年來從沒發生過水患，他質疑主政者以前每兩年清淤一次，今年卻半年清一次，這是碰到選舉年才這麼積極嗎？新竹縣關西鎮鄉土文化協會理事長羅功奇說，牛欄河河道現在只剩下爛泥，這些殘留的溪石很多也都被「趕到」河道外，河川環境受到人為嚴重的干擾。