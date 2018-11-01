〈北部〉苗栗毛豬價格高 議員：不合理

2018-11-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕各地毛豬交易行情，苗栗縣的平均價格在全國始終「數一數二」高，縣議員黃聲全認為，農業縣養豬戶不少，價格高的不合理，要求苗栗肉品市場能夠提供消費者合理價格肉品。肉品市場代理總經理紀政國表示，苗縣是全國最大黑豬拍賣市場，每天拍賣的豬隻一半以上是黑毛豬（簡稱黑豬），黑豬價格較高，因此拉高平均價格。

肉品市場：黑豬占一半 拉高價格

黃聲全昨天議會總質詢指出，苗栗縣是農業縣，養豬戶也不少，照理來說，豬價應該合理，他卻接獲不少豬肉攤商陳情，指苗栗縣豬肉價格偏高，因此有平均一天批發廿頭的縣內肉商，計算若在苗栗標購，要增加一萬多元成本，情願每天驅車到較便宜的彰化肉品市場。

議員：全國毛豬交易 竹苗最貴

黃聲全說，他調查近期的各地毛豬交易行情，發現苗栗縣的每公斤平均價格落在七十五元左右，較台北市、桃園市的七十二元，台中市、彰化縣的七十元都高，與新竹市相當，是全國數一數二，讓他覺得十分不合理。

肉品市場：黑豬單價高於白豬

紀政國說明，毛豬交易行情為黑豬、白豬平均計算，苗栗肉品市場平均每天拍賣近八百頭豬隻，雖不是全台豬隻最大拍賣市場，但每天拍賣的黑豬平均有近四百頭，為全國最大黑豬拍賣市場，在黑豬價格的拉抬之下，才讓苗栗縣平均豬價高，但若單看白豬平均價格，並不會比其他縣市高。

苗栗是全國最大黑豬交易市場

紀政國表示，黑豬吃餿水，至少養一年，才算成熟，白豬則吃飼料，僅要養半年就能宰殺，相較之下，黑豬成本較白豬高，在平均價格上約差了十元。尤其竹苗地區消費者，較喜歡吃黑豬，有較大的消費市場，因此彰化、新北、桃園等地的黑豬養豬戶，也會將黑豬載運到苗栗肉品市場標售。