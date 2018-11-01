〈北部〉《桃園》青年體驗園區 CS安全弓箭亮相

2018-11-01

〔記者許倬勛／新屋報導〕市府青年事務局在新屋區永安漁港打造探索體驗園區，昨天邀請新屋高中學生參觀並搶先體驗園區設施、進行CS安全弓箭對抗賽，明年寒假將開幕，讓園區成為青年學生的最佳戶外活動場域。

青年體驗學習園區採ROT方式執行，基礎工程由市府規劃辦理，總經費六千萬元，後續營運及高低空探索設施等投資項目，由大日開發公司承接，高低空課程規劃將與全方位探索顧問公司合作，投資額約三千萬元，學習園區佔地二千五百坪，可容納四百人。

31項符合國際認證 明年寒假啟用

青年局表示，園內設有行政中心及卅一項符合美國挑戰課程技術協會（ACCT）國際認證的高低空體驗設施，有CS安全弓箭、攀岩牆、巨人梯、蔓藤路、低空高牆、獨木橋，將提供人體手足球、漆彈及露營等冒險體驗活動，滿足青少年探索及學習需求。

青年局昨邀請新屋高中十五名學生體驗CS安全弓箭對抗戰，學生配戴面罩、迷彩服、手持拉力弓，箭頭則以泡棉材料製作，擊中不會有疼痛感。

進行對抗賽 學生直呼過癮

此外，學生與青年局人員以雙方各十人進行類似漆彈槍戰的對抗賽，弓箭射中敵方裝備上標示的分數計分，分數高者獲勝，刺激緊湊的弓箭戰讓學生大呼過癮。

市長鄭文燦表示，明年寒假青年體驗學習園區啟用後，可結合永安漁港、綠色隧道、觀新藻礁、新屋石滬、農博基地及白沙岬燈塔等景點，推動社區深度旅遊與多元學習課程，讓更多年輕人喜歡到此體驗自然與人文之美，將成為北台灣最佳的體驗學習基地。

收費每人680元 假日加收200元

青年局表示，初期規劃園區收費為每人一天六百八十元、假日加收二百元，持桃園市民卡可享八折優惠，明年寒假啟用後，歡迎大小朋友一起來探險。