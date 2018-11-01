〈北部〉《桃園》市府「優食」計畫 全聯食材贈社福

2018-11-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市雖設有安家實物銀行，但供給的物品多以保存時限較長的乾物為主，欠缺生鮮食品。為此，市府與全聯福利中心合作推動優食計畫，將全聯在桃園卅六家分店的每日堪用未逾期食材，提供給廿一個社福團體，市長鄭文燦表示，這是安家實物銀行的一大突破，可讓許多弱勢者每天能有鮮食可享用。

每天各店全程採低溫配送

社會局指出，全聯在桃園有卅六間分店，各店每天可提供的食材價值約為八百到一千元間，提供給廿一個社福團體，每個團體約可獲得一千五百元的食材，讓該社福團體的弱勢者每天用餐可以有魚、肉、蔬菜、水果等新鮮食材，且為確保食材品質，全聯會採低溫配送方式，提供給十二處老人關懷據點、九處中華基督教救助協會1919服務中心烹調。

捐贈儀式於桃園區全聯中埔店舉行，鄭文燦及全聯董事長林敏雄代表雙方簽約，鄭文燦回贈感謝牌匾給林敏雄，感謝全聯的愛心，尤其是能提供全程低溫配送，確保送到每處社福團體的食材都能維持品質，這是把浪費轉變成幸福的滋味。

鄭文燦說，世界各國對於食物逾期管制嚴格，也衍生食物浪費問題，近年來推動未逾期食材充分利用新觀念，減少食物浪費；市府也推動優食計畫，推廣食物優化再利用及共享愛心餐食，這次結合全聯提供廿一處社福團體食材，透過嚴謹安全的運送，展現愛物、惜物的精神。

鄭文燦也說，全聯慶祥慈善事業基金會於二○一五年到二○一七年間，捐贈價值三六○萬元的愛心福利卡及市值約六十八萬元「全聯實物銀行」物資，由於成效很好，未來研議把全聯愛心福利卡結合市民卡，提供中低收入家庭基本生活所需。

全聯：捐出食材保鮮度夠

林敏雄表示，台灣對食材採日期管制，相較嚴格，事實上，很多到了保存期限的食材都還是好的，全聯捐贈給社福團體的食材都是新鮮的，也很高興能參與安家實物銀行。