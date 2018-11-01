〈北部〉看板文宣亂象多 選將惹民怨

2018-11-01

〔記者王錦義／花蓮報導〕選舉不到一個月，候選人的看板、文宣大舉出動，但亂象愈來愈多，有候選人把宣傳車長時間停在市場停車格，希望增加曝光機會，但引來佔據停車格的民怨；有的候選人則是把看板鐵架，直接焊接在公部門設置的欄杆上，有破壞公物嫌疑；或者是吃公部門豆腐，將看板安置在公有地、機關圍牆外。

吉安站前廣場 被搭看板釘牆

台鐵吉安站前廣場，有候選人在廣場公有地上搭鐵架掛大型看板，車站旁的牆面也被釘上候選人的帆布廣告，台鐵指出，牆面廣告依規定需辦理承租，並於選舉結束恢復原狀。而負責站前廣場管養的鄉公所則指出，公園、公有設施等依法是不能設置看板，將會派員前往了解；而若有破壞公物的部份，將通知違規人限期改善辦理，涉及損壞部分，依照原樣復原。

市場停車格 宣傳車長時間停

楊姓市民指出，花蓮市最大的重慶市場，外面的停車位原本就不多，但因為沒有收費，很多車子都長時間的停放，最近更看到幾位候選人，在早上買菜人潮最多的時候，把掛有候選人看板的宣傳車停在停車格內，一直到中午才駛離，他覺得還沒選上就在佔民眾便宜，相當不可取。

人行道鐵欄杆 鐵架焊接廣告

還有候選人在吉安東昌橋旁的人行道鐵欄杆上，直接用鐵架焊接廣告看板在欄杆上，楊姓市民說，就算日後拆除也會留下痕跡，政府的公物可以這樣被候選人破壞嗎？這些候選人都無視法令，是不是看準公部門不敢得罪這些民代而恣意妄為。