〈北部〉花蓮營養午餐 今起餐餐有機米

2018-11-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣營養午餐不但不停辦，還預計今天十一月一日起，展開為期一個月的「花蓮國中小學有機月」計畫，連續一個月營養午餐都吃花蓮在地的有機白米飯，還搭配學校舉辦食農教育卅五場次，教育孩子知道餐桌上的食物與友善土地、有機農業的關係！

爭取農糧署補助 連吃一個月

縣府辦理的免費營養午餐目前每週有一餐吃有機蔬菜，至於有機米則是首次吃，過去吃的都是慣行農業的稻米。縣府農業處表示，花蓮縣有機農業栽培面積全台第一名，總面積今年十月已超過二千公頃，其中有機水稻面積也超過一千公頃，為了讓花蓮的孩子吃到花蓮乾淨土壤生展出的有機米，今年暑假向農糧署申請「花蓮縣國中小學有機月推動計畫」，十一月起連續一個月「餐餐吃有機米」，縣長蔡碧仲得知後也相當重視，指示積極辦理，希望讓孩子和家長「有感」。

搭配食農教育 教導友善土地

農業處表示，有機月計畫共採購四十公噸有機白米，由農糧署補助四百卅四萬元，分別向花蓮市農會、富里鄉農會、有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社、花蓮縣富糧稻米運銷合作社、花蓮縣銀川有機農產品生產合作社五家本地農會、稻米運銷合作社購買，可供全縣二萬名中小學生吃一個月，供膳日廿二天，扣除每月四次以麵食為主食的特餐日，實際吃有機白米飯的天數共十八天。

五家農會、合作社也搭配各國中小學，在十、十一月兩個月到各校舉辦三十五場的食農教育課程，其中銀川有機米合作社還將在八日下午聯合富里鄉富北國中、萬寧及東里國小舉辦「銀川有機生活營隊」。

農糧署目前推動學校營養午餐「國產在地生產可溯源食材（四章一Ｑ）」，由於有機蔬菜產品價格較高，因此達標者每餐可獲補助三點五元，也有助於鼓勵農民投入有機生產的行列。花蓮縣府教育處表示，花蓮縣目前因縣府經費有限，營養午餐尚無法全數達到四章一Ｑ要求，除了吃大雞腿日外，其餘盡量達到四章一Ｑ，目前達標率約有七到八成。