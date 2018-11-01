〈北部〉竹市國定古蹟進士第 啟動修復

2018-11-01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市私有國定古蹟「進士第」修復工程昨天開工，文化局爭取到修復經費五千三百八十八萬元，將進行進士第內部木雕、石雕、磚雕、交趾陶泥塑等細膩精緻建築工藝的修復，預計二○二○年十二月底完工，將完整保留重現進士第一百八十年前的建築風貌，這也是竹市首座私有國定古蹟啟動修復工程，在文化資產保存上具指標性。

2020年12月底完工

新竹市文化局表示，位在北門街上的國定古蹟「進士第」，一九八五年八月由內政部公告為二級古蹟，二○○一年修文資法，改為國定古蹟，是開台進士鄭用錫在一八三八年所建造的宅第，屬三開三進的大院落，門額上掛「進士第」匾額，後面的第三進在二次大戰時焚毀，只剩下目前的前兩進。

進士第木雕十分講究，正廳格扇門的雕花具古樸蒼茫特色，底層為萬字不斷，上層為詩句或富貴平安雕刻，刻工脫俗，極具建築特色及歷史意義，深具文化資產價值。

鄭用錫一八二三年中進士，是第一個用台灣本籍赴京考中的進士，所以稱「開台進士」，又稱「開台黃甲」。他博讀經史、熱心公益，曾纂修《淡水廳志初稿》、倡建文昌廟即今孔廟，更出錢出力建竹塹城，對維護地方安寧與秩序更是不遺餘力，在新竹的歷史上深具貢獻。

文化局昨天舉行修復工程開土典禮，副市長沈慧虹說，這是竹市古蹟修復的重要里程碑，市府會努力做好每件事，感謝鄭家人同意修復，相信修復後，市府也會持續努力徵得鄭家同意，進行「春官第」、「吉利第」的修復。