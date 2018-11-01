〈北部〉活化百公頃綠地 林智堅：打造31座公園

2018-11-01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為了讓更多市民理解城市擘畫的願景，新竹市長林智堅表示，上任後推動「進擊的公園」政策，更新打造卅一座公園、活化一百公頃綠地，要用綠地活化持續改變這座城市，該政策將持續推動。

已有9座公園完工啟用

林智堅表示，上任之後向中央爭取經費推動「進擊的公園」計畫，一改大眾對公園罐頭式遊具的既定印象，配合地景加入共融式遊具與無障礙設施，友善小孩、老人、身障朋友使用，提升社區周邊的生活品質；四年來共完工九座，包含新竹公園麗池、中央公園、樹林頭公園、隆恩圳親水公園。

13座正在施工 9座在規劃中

林智堅表示，目前有十三座公園正在施工中，包括南大公園、關新公園、長和公園、大庄公園等，另還有九座公園正在規劃中，包括鹽水公園、長興公園、十八尖山公園、客雅大公園、港南重劃公園等；當卅一座公園全數完工後，合計將會活化一百公頃綠地，新竹市將成為一座由綠地串連的城市。

先後投入逾3億 將續爭取補助

公園計劃目前已完成九座公園，投入經費約二．八億，包括新竹公園麗池園林、中央公園、護城河、綠園道、文化綠廊、東大飛行公園、錦華公園、樹林頭公園、隆恩圳，進行中的公園活化十三座，共投入超過一億經費，未來計劃活化九座公園，將持續向中央爭取經費。

林智堅提出四大公園改造的特色，首先要設立無障礙設施，打開阻隔，創造友善空間，方便所有市民進入，第二是對樹木的保存與尊重，因為綠色植物是構成公園最關鍵要素，第三是用創意、趣味性，增添吸引民眾卻不破壞地景的設施，如共融式遊具，第四則要提升周邊生活品質。

林智堅以中央公園為例，指出過去中央公園有許多阻隔，但現在每到假日都有很多小孩聚集，體現了兒童城市的特色，鳥巢式的盪鞦韆也對身障朋友友善；此外，樹林頭公園原是國防部眷村，市府與國防部合作將其改建為樹林頭公園，並設立有椅背的公園椅，讓民眾在此休息交流情感。