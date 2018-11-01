〈北部〉《桃園》動保教育園區啟用 收容數增一倍

2018-11-01

〔記者許倬勛／新屋報導〕市府動物保護防疫處投入一億三千萬元，改建新屋區動物保護教育園區內的流浪犬貓收容空間，昨完工啟用，可收容的犬貓數量從五百隻增加為一千一百五十隻。

可收容900隻犬、250隻貓

動保處長陳英豪表示，改建後的園區可收容九百隻狗、二百五十隻貓，已將臨時收容所內的六十隻貓全數移回園內，由於狗的體型不一、需適應時間，採取分批移置，預計年底可將三百五十隻狗全數移入。

雖然改建後園區收容空間擴大，但志工們仍擔心人力吃緊，動保處雖有增補人力，憂心比不上收容犬貓增加的速度，影響動物之家收容品質。

「一進一出、總量管制」不超收

陳英豪說，園區收容犬貓的能量雖然增加，但仍會採取「一進一出、總量管制」的原則來收容，且只有被拾獲、具攻擊性或重傷的動物可入園，落實「精準捕捉」精神，可以控管收容量，不會有超收問題。

「汪喵桃寶網」App供認養資訊

陳英豪說，收容所的犬貓除了提供認養外，也與寵物店合作並設立轉運站，方便民眾就近認養流浪犬貓，同時也推出「汪喵桃寶網」App，提供民眾查詢待認養的犬貓資訊，持續推動認養代替購買、建立正確飼養寵物的觀念，期能杜絕流浪犬貓的問題。

動物保護教育園區位於新屋區永安漁港北岸防波堤旁的大牛欄地區，因應「零撲殺」政策，犬貓收容空間明顯不足，去年四月間市府進行改建，除翻新貓舍外，也拆除三棟一層樓高的犬舍，原地重建為兩層樓高的建築，做為收容流浪狗的舍房。

改建工程也設置醫療區、照護區、犬隻運動區與可供工作人員消毒、淋浴場域及無障礙設施；此外，照護區也添購醫療殺菌功能的空氣清淨機、高壓洗地機、數位影像診療系統、Ｘ光機等動物照護設施。